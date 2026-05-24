Sektör zorda

Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda mevcut başkan Reşat Akar yeniden seçilerek güven tazeledi. Akar, Kıbrıs Türk basının en ciddi sorunlarının bazı bölgelere gazete dağıtımının durması, televizyonlar için uydu ücretleri ve eleman eksikliği olduğunu söyledi. Dış Basın Birliği lokalinde gerçekleştirilen Genel kurulda Tekin Birinci de asbaşkanlık görevine getirildi.

Genel kurulda konuşan Reşat Akar, Kıbrıs Türk basınının içinde bulunduğu ekonomik ve yapısal sorunlara dikkat çekerek, özellikle yazılı basının ciddi bir dağıtım kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Akar, basının özgür olması ve gazetecilerin haber yaparken hiçbir engelle karşılaşmamasının temel öncelikleri olduğunu ifade etti. Cemiyetin siyasi partilerden bağımsız bir yapıya sahip olduğunu belirten Reşat Akar, geçmişte bazı siyasi girişimlerle yönetimin ele geçirilmek istendiğini ancak buna izin verilmediğini söyledi.

Dağıtımda sorun var

Basının en önemli sorunlarından birinin gazete dağıtımı olduğunu dile getiren Akar, özellikle Mehmetçik, Karpaz, İskele’nin büyük bir bölümü, Beyarmudu ve Lefke gibi birçok bölgeye ekonomik gerekçelerle gazete ulaştırılamadığını ifade etti. Akar,bu durumun yazılı basının sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Akar, dağıtım sistemindeki maliyet yapısına da dikkat çekerek, dünya genelinde dağıtım komisyonlarının yüzde 15–18 seviyelerinde olduğunu, ancak KKTC’de bu oranın yüzde 40’a kadar çıktığını söyledi. Akar, azete satış fiyatının 30 TL olduğunu, bunun 12 TL’sinin dağıtım ve satışa gittiğini, geriye kalan 18 TL’nin ise baskı maliyetlerini bile karşılamadığını belirtti. Bu nedenle devlet yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Reşat Akar, taleplerinin doğrudan mali destek değil, dağıtım sisteminin sürdürülebilir hale getirilmesi için yapısal bir çözüm olduğunu ifade etti. Akar, Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile yapılan görüşmelerde bu konunun gündeme getirildiğini söyledi.

Yazılı basın risk altında

Devletin 3 televizyon kanalı, TAK, Tanıtma Dairesi ve Enformasyon Dairesi için büyük paralar harcadığını belirten, yazılı basının ise yok olma tehlikesi yaşadığını söyleyen Akar, "Tüm dünyada gazeteler zor süreçten geçti ama halen bayiden gazete satın alınabiliyor. Yazılı basın duramaz" dedi.

Görsel yayın yapanlar da zor durumda

Görsel yayın yapan kurumların da zor durumda olduğunu belirten Reşat Akar, 2009'da yaptırdığı kamu araştırmasında halkın sadece yüzde 15'inin antenlerle yayın izlediğini öğrendiklerini, bugün ise halkın neredeyse tamamının televizyon programlarını uydu üzerinden izlediğini kaydetti.

Akar, "Demek ki TÜRKSAT'a bağlı olmamız mecburidir" dedi. En düşük TÜRKSAT ücretin aylık 10 bin dolar olduğunu belirten Akar, "Devletin yüzde 20'sini ödeme sözü vermesine rağmen bu sözü yerine getirmediğini" kaydetti.

Nitelikli personel eksikliği var

Reşat Akar ayrıca medya sektöründeki en büyük sorunlardan birinin de nitelikli personel eksikliği olduğunu belirterek, gazeteciliğe ilginin azaldığını ve bunun yayın kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti. Akar,“Kıbrıs Türk medyasının kaliteli yayın yaptığına inanmıyorum” sözleriyle sektördeki tabloyu eleştirdi.

Daha yapıcı bir yaklaşım

Polis Basın Subaylığı ile ilişkilerden memnun olduklarını da dile getiren Akar, polisin bilgi paylaşımında daha yapıcı bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Basın özgür olmalı

Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası'nda yapılmak istenilen değişikliğe de değinen Akar, Başbakanla konuyla ilgili görüşerek, "basın özgürlüğü bu ülkede kalkarsa bu toplum çok zor çeker. Ülkenin sorunlarını gündeme getirmekten bizi engelleme" dediğini aktardı. Akar, "konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıya Cemiyet'in çağrılmadığını" söyleyerek, bunu eleştirdi ve Cemiyet'in göz ardı edilemeyecek, ülkenin en köklü basın kuruluşu olduğunu belirtti.

Üstün hizmet verenlere plaketleri verildi

Toplantıda ayrıca Kıbrıs Türk basınına uzun yıllar hizmet veren gazetecilere plaket takdim edildi.

Üstün hizmet ödülüne laik görülen gazeteciler, Osman Güvenir, Orhan Aydeniz, Yavuz Apaydın, Adnan Işıman, Ertan Birinci, Celal Bayar, Ertan Kasımoğlu, Ahmet Tolgay, Züleyha Karaman oldu.

Faaliyet Raporu ile Mali Raporun da aklandığı toplantıda yönetim organları şu şekilde belirlendi: Yönetim Kurulu: Sezgin Madencioğlu, Derya Ercan, Çelen Oben, Erkan Aksel, Mehmet Kasımoğlu, Zülayha Karaman (yedek üye), Abdullah Suiçmez (yedek üye).

Disiplin Kurulu: Erten Kasımoğlu, Ertan Birinci, Adnan Işıman, Yavuz Apaydın (yedek üye), Meliz Birinci (yedek üye).

Denetleme Kurulu: Ömer Kadiroğlu, Eray Gündoğmuş, Orhan Aydeniz, Özlem Çimendal (yedek üye), Nazife Akbey (yedek üye)

Onursal Başkan: Mehmet Akay Cemal.