Polis araştırıyor

Ercan Havalimanı’nda muhaceret memuruna ibraz edilen 4 adet Somali pasaportu şüpheli görülerek soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Somali uyruklu A.R.M. (E-38) ile F.A.M. (K-34) mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada A.R.M.’nin F.A.M ile beraberindeki iki çocuğun ailesi olduğunu söylediği ancak durumun şüpheli olduğu belirtildi. F.A.M.’nin daha önce yakını ve ailesi olduğunu söyleyerek, birçok kişiyi ülkeye getirdiğine yönelik şüphe olduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.30 raddelerinde zanlı A.R.M.’nin eşi olduğunu söylediği F.A.M. ile çocukları olduğunu beyan ettiği iki kişiyle Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediğini söyledi. Polis, A.R.M.’nin kendisi, eşi ve çocukları olduğunu iddia ettiği kişiler adına düzenlenen 4 adet Somali pasaportunu görevli muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, pasaportların şüpheli görülerek, A.R.M. ile F.A.M.’nin Ercan’da tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında zanlı A.R.M.’nin geçmişte birçok kişiyi, ailesi veya yakını olduğu yönünde beyanda bulunarak KKTC’ye girişlerini sağladığına dair ciddi şüpheler bulunduğunu belirtti.

Bu doğrultuda zanlının geçmiş giriş işlemleri ile bağlantılarının araştırılacağını ifade eden polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, zanlıların tasarrufunda bulunan toplam 4 adet Somali pasaportunun sahtecilik ve grafoloji incelemesinden geçirilmek üzere ilgili kriminal birimlere gönderileceğini kaydetti. Polis, yapılacak teknik incelemeler sonucunda belgelerin sahte olup olmadığının netlik kazanacağını söyledi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026, 02:02