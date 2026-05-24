Yazık oldu

Çatalköy’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 66 yaşındaki Sandra Maria Grozia Di Libero da hayatını kaybetti. Libero’nun da yaşamını yitirmesiyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. . Sandra Maria Grozia Di Libero yönetimindeki SZ 785 plakalı araç, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Bu esnada karşı istikametten Muhammad Azam Khan yönetimindeki ZYL 965 plakalı araçla çarpışma yaşandı.

Kazada, sürücüler Sandra Maria Grozia Di Libero ve Muhammad Azam Khan ile birlikte ZYL 965 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jacqueline Dorothy Khan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Muhammad Azam Khan ile Jacqueline Dorothy Khan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından SZ 785 plakalı araç sürücüsü Sandra Maria Grozia Di Libero da cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Libero dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 3’e çıktı.



