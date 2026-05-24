Pasaportu İtalyan

Ercan Havalimanı’nda sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportuyla yakalanan A.P. (E-30) ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

KKTC’ye herhangi bir giriş kaydı tespit edilemeyen zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı. İtalya uyruklu zanlının tasarrufunda bulunan pasaportun incelemeye gönderildiği belirtilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının 18 Mayıs 2026 tarihinde İtalya’da sakin İtalyan tespit edilemeyen bir noktadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra Ercan Havalimanı’na giderek sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportunu görevli muhaceret memuruna verip tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, olayın ortaya çıkmasının ardından zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, soruşturmanın başlamasının ardından zanlının 19 Mayıs 2026 tarihinde mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini ifade etti.

Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Mayıs 2026 tarihinde sahte olduğu düşünülen İtalyan pasaportunun detaylı inceleme yapılabilmesi amacıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kriminal Şube’ye gönderildiğini söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlının gönüllü ifade verdiğini ve KKTC’ye Metehan Kara Giriş Kapısı üzerinden giriş yaptığını iddia ettiğini anlattı. Bunun üzerine Metehan Kara Giriş Kapısı’na giderek kamera görüntülerini detaylı şekilde incelediğini belirten polis, zanlının söz konusu kapıdan herhangi bir geçiş yapmadığının ve adına kayıtlı herhangi bir giriş işlemi bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini, zanlının KKTC’ye hangi noktadan giriş yaptığının araştırıldığını, meseleyle bağlantılı alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve kriminal inceleme sonucunun beklendiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.