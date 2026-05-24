Ses kayıtları ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bülten çıkartılan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Altaş, elinde dosyayı kapatacak kanıtlar olduğunu söyledi.

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma sürecinde ABD'ye kaçtığı tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın ABD'deki karakoldaki ses kaydı ortaya çıktı.

Altaş, dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu söyleyerek "Her şeyin kanıtı benim elimde" dedi.

“Katili avucunuza bırakacağım" ifadelerini kullanan Altaş, elinde dosyayı kapatacak kanıtlar olduğunu söyledi. Altaş, her şeyin kanıtının elinde olduğunu iddia ederek Türkiye'deki yetkililerin kendisine ulaşmasını istedi.

Ayrıca Altaş, Gülistan'ın gömüldüğü yeri tam olarak bilmediğini ancak kimin öldürdüğünü bildiğini söyledi.

Bakan Çiftçi: Türkiye'ye iade süreci başlatıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi olarak ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin derhal başlatıldığını, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmaların devreye sokulduğunu bildirdi.

Gülistan Doku soruşturması

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı.

Valinin oğlu tutuklu

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, hastane kayıtlarını sidliği iddiasıyla gözaltına alındı. Özdemir, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” iddiasıyla tutuklandı.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yöneltilen suçlamalar ise şöyle oldu:

“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme”, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme”, “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek.”

Sonel'in oğlunu soruşturmadan kurtarmak için kamu kaynaklarını kullandığı ileri sürülüyor.

