Yoğun katılım oldu

Çatalköy–Esentepe Belediyesi’nin düzenlediği Zerdali Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Bu yıl 17’ncisi düzenlenen festival renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Telsim Vodafone iletişim sponsorluğunda düzenlenen festivalin açılışına milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin ilk gecesinde Çatalköy–Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu ve Ahenk Türk Müziği Korosu sahne aldı. Ayrıca Günkut Ajans modellerinin yer aldığı Akademi Sanat Derneği’nin “Anka - Zamanın Kanatları” defilesi gerçekleştirildi. Gecenin finalinde Grup Frekans sahne aldı.

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, festivalin kültürü yaşatan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek tüm halkı etkinliğe davet etti.

Festival, bölge kültürünü ve üretimini ön plana çıkaran etkinlikleriyle Esentepe’de yoğun katılımla sürüyor.