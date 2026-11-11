Bir ölü, 16 yaralı

KKTC genelinde 2-8 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 42 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazalarda bir milyon 50 bin 750 TL’lik maddi hasar oluştu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, kazaların 1’i ölümle, 12’si yaralanmayla, 29’u ise hasarla sonuçlandı. Kazaların 13’ü süratli araç kullanma, 9’u dikkatsiz sürüş, 8’i kavşakta durmama, 7’si yakın takip ve 5’i diğer nedenlerden kaynaklandı.

İlçelere göre dağılımda 14 kazayla Girne ilk sırada yer alırken, Gazimağusa’da 11, Lefkoşa ve İskele’de 8’er, Güzelyurt’ta ise bir kaza meydana geldi.

Öte yandan, aynı tarihlerde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 20 bin 534 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 169 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 161 araç trafikten men edildi, 11 sürücü tutuklandı.

Tespit edilen suçlar arasında 764 vakayla süratli araç kullanmak ilk sırada yer aldı. Bunu 395 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 232 muayenesiz araç kullanma, 216 emniyet kemeri takmama, 125 sigortasız araç kullanma ve 60 alkollü araç kullanma suçu izledi. Ayrıca 18 tehlikeli sürüş, 27 dikkatsiz sürüş, 13 ehliyetsiz araç kullanma ve 5 cep telefonu kullanma suçu rapor edildi. Diğer trafik suçlarından ise bin 101 sürücü hakkında işlem yapıldı.

