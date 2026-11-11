Çılgına döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de, çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesiyle çılgına dönen K.E.(E-24), eşinin misafir olduğu evi bastı, eşini ve ev sahibini darp etti, tehditler savurdu. K.E., evin önünde kendisine müdahale eden 2 erkek şahısla da kavga etti.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çoban, zanlı K.E.’nin, 9 Kasım’da, saat 20.00 sıralarında, Geçitkale’de, eşinin misafir olduğu S.İ. isimli kadının evine, kapıyı kırarak zorla girdiğini ve S.E.’ye, “seni gebertirim, sen kimsin, bana polis bile dokunamaz” diyerek tehdit ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının, eşi ve ev sahibi kadına elleriyle vurarak ciddi şekilde darp ettiğini de aktardı. Zanlının, konu evin önünde, 2 erkek şahısla da kavga ettiğini açıklayan polis, zanlının suçüstü tespit edildiğini bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının, 80 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin, 800’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.