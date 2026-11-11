İranlı Ali şampiyon oldu

13. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası, 37 ülkeden 308 oyuncu ve 400’ün üzerinde tavla severin katılımıyla Merit Park Hotel’de gerçekleştirildi. İranlı Ali Oskuii şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Merit Park Hotel’in Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde ev sahipliği yaptığı 13. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası tamamlandı. 3-8 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, dünyanın dört bir yanından tavla tutkunlarını Girne’de bir araya getirdi.

Toplam 37 ülkeden 308 oyuncunun ana kategorilerde mücadele ettiği şampiyonada, 400’ün üzerinde tavla sever buluştu. Dünya Tavla Federasyonu Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu yönetiminde gerçekleştirilen organizasyon, yüksek ödül havuzuyla da dikkat çekti.

Türkiye, İran, İsveç, Almanya, Romanya, Danimarka, ABD, Gürcistan, Rusya, İngiltere, Norveç, İsviçre, Fransa, İtalya, Lübnan, Bulgaristan, Japonya, Ukrayna, KKTC, Mısır, İrlanda, Avustralya, Kanada ve Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden oyuncu, şampiyonada mücadele etti.

Barış mesajları öne çıktı

8 Kasım’da oynanan final karşılaşmasında İranlı Ali Oskuii ile Amerikalı Adrian Nedelcu karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi kazanan Ali Oskuii, şampiyonluk unvanının ve büyük ödülün sahibi oldu. Adrian Nedelcu ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı. İki farklı ülkeden oyuncunun finalde karşılaşması, organizasyonda dostluk ve barış mesajlarının da öne çıkmasını sağladı.

Centilmenlik ve ilham ödülleri verildi

Şampiyonada sportif başarıların yanı sıra örnek davranışlar da ödüllendirildi. Danimarkalı Axel Stemark, rakibinin karşılaşmaya geç kalmasına rağmen maçı oynamayı kabul etmesi nedeniyle Centilmenlik Ödülü’ne layık görüldü. Organizasyonun dikkat çeken ödüllerinden biri de 80’inci yaş gününde tekerlekli sandalyesiyle turnuvaya katılan Antoinette-Marie’ye verildi. Yıllardır şampiyonanın takipçileri arasında yer alan Marie, tavlaya olan bağlılığı ve yaşam enerjisiyle İlham Ödülü’nün sahibi oldu.

Wetgammon heyecanı su altında yaşandı

Şampiyonanın geleneksel etkinliklerinden Wetgammon da bu yıl yoğun ilgi gördü. Dalış ekipmanlarıyla su altına inen oyuncular, özel olarak hazırlanan tavla masalarında mücadele etti.

Wetgammon finalinde İranlı Hamid Esmaeli ile KKTC’den Nesrin Hikmet karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Hamid Esmaeli, Wetgammon şampiyonu oldu.

Ödüller sahiplerini buldu

Şampiyona, Merit Park Hotel’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Dereceye giren oyunculara kupaları takdim edilirken, organizasyonun ardından düzenlenen gala partisiyle katılımcılar turnuvanın tamamlanmasını kutladı.

KKTC turizmine katkı

Merit Park Hotel’in ev sahipliğinde 13’üncü kez düzenlenen uluslararası şampiyona, spor organizasyonunun yanı sıra KKTC turizmine sağladığı katkıyla da öne çıktı.

37 ülkeden yüzlerce katılımcının Girne’de buluşması, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası alanda tanıtılmasına ve turizm hareketliliğine katkı sağladı. Organizasyona katılan misafirler, Merit Park Hotel’in konaklama ve sosyal olanaklarından yararlanmanın yanı sıra ülkenin doğal güzelliklerini, tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı da buldu.