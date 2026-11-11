Önemli bir adım atıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında iki yeni geçiş noktasının açılması ve birtakım güven artırıcı önlemler konusunda sağlanan uzlaşıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılarak açıklamalarda bulunan İncirli, iki geçiş noktasının açılması ve güven artırıcı önlemler üzerinde anlaşmaya varılmasını desteklediklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Sağlanan uzlaşının uzun süredir beklenen somut adımların atılması açısından önemli olduğunu belirten İncirli, Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının eş zamanlı açılmasının insanların günlük yaşamını kolaylaştıracağını, hareket özgürlüğünü genişleteceğini ve iki toplum arasındaki doğrudan teması artıracağını kaydetti.

Uzlaşı kapsamında kültürel miras arşivlerinin paylaşılması, çevre projelerinin ilerletilmesi ve Imagine Barış Eğitimi Projesi'nin yeniden devam etmesi konularında da anlaşmaya varılmasını olumlu değerlendiren İncirli, acil durumlara müdahale mekanizması oluşturulması ile Maronit kiliseleri ve Ermeni manastırının restorasyonuna ilişkin anlaşmaların da önem taşıdığını belirtti.

Söz konusu adımların toplumlar arasında güvenin geliştirilmesine ve sonuç odaklı kapsamlı çözüm müzakereleri için olumlu bir siyasi iklimin oluşmasına katkı sağlayacağını ifade eden İncirli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs’ta güven sözlerle değil, atılan somut adımlarla inşa edilir. Bugün varılan uzlaşı bu yönde önemli bir adımdır.”

İncirli, bu adımların devamı, kapsamlı çözüm ve Kıbrıs'ta kalıcı barışın sağlanması yönündeki çabalarının artarak süreceğini kaydetti.

