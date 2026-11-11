Minnet ve özlemle

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Trafikte araçlar durdu, yollar sessizliğe büründü. Vatandaşlar, Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulundu.

Lefkoşa başta olmak üzere Dikmen, Değirmenlik ve İskele’de gerçekleştirilen anma programlarında Atatürk’e duyulan saygı, sevgi ve minnet bir kez daha dile getirildi.

Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törenler, başkent Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05’te Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saatte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla tamamlandı.

AKM’de anma programı düzenlendi

Atatürk’ün 88’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) de kapsamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Vekili ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcileri, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına Ataşe Aysel Zehra Kara ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Topçu Binbaşı Yusuf Kaya konuşma yaptı. Etkinlik, Türk Maarif Koleji Korosu’nun hazırladığı oratoryoyla sona erdi.

Dikmen, Değirmenlik ve İskele’de de törenler düzenlenerek, Ulu Önder anıldı.