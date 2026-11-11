Tümü Nijeryalı

Güzelyurt’a bağlı Bostancı’da yaya bir şekilde sınırı geçmeye çalışan Nijeryalı 5 kişi suçüstü yakalandı. Tutuklanan M.A.R., K.A.J., C.K., A.P.G. ve A.E. “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 2 gün ek tutuklama emri alınırken, suçla bağlantılı 3 kişinin arandığı açıklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru, zanlıların 9 Kasım 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Bostancı’da birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yaya olarak izinsiz şekilde Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştıkları sırada askeri personel tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında biri kadın olmak üzere 3 kişinin tespit edildiğini kaydeden polis, aranan şahıslardan taksicilik yapan yabancı uyruklu kişinin kimliğinin belirlendiğini, diğer şahısların kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek mahkemeden 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; 5 zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.