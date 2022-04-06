Bir rezillik daha

Suna ERDEN

Girne’de yaşandığı iddia edilen olayda isminin baş harfleri S.Ö. olan 47 yaşındaki adamın arkadaşı M.P.(E-55) ile birlikte öz çocuklarına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. Cinsel saldırıya uğradıkları öne sürülen 4 ve 8 yaşındaki erkek çocukların ilk şikâyetlerini rehber öğretmene yaptıkları açıklandı. 8 yaşındaki çocuğun, rehber öğretmenine “Babam ve onun arkadaşı benim ve kardeşimin özel bölgelerine dokunuyor. Babamın yanına gitmek istemiyorum” diyerek, yaşadıklarını anlattığı belirtildi.

Soruşturma amaçlı mahkemeye çıkarılan zanlıların suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, cinsel saldırı soruşturmasının 4 Nisan 2022 tarihinde çocukların annesinin şikayeti üzerine başlatıldığını söyledi.

Polis, adli şubeye gelen annenin eşi S.Ö. ile boşanma aşamasında olduğunu, 4 ve 8 yaşındaki oğullarının arada sırada babalarına kaldığını anlattığını açıkladı. Polis, annenin oğullarının babalarında kaldığı süre zarfından cinsel saldırıya uğradığını iddia edip, şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, şikâyet üzerine sosyal hizmet uzmanları eşliğinde çocuklarla konuşulduğunu açıkladı.

Polis, çocukların hem babaları olan S.Ö. hem de onun arkadaşı M.P.’nin defalarca cinsel organlarına dokunduğuna, kalçalarını okşadığına dair ifade verdiklerini açıkladı.

Polis memuru, çocukların ilk şikâyetlerini rehber öğretmene yaptıklarını tespit ettiklerini, bunun üzerine öğretmenin de ifadesine başvurduklarını belirtti.

Polis, rehber öğretmenin ifadesinde 8 yaşındaki çocuğun babası ve arkadaşının kendisine ve 4 yaşındaki kardeşine dokunduğuna dair yaşanan olayı anlattığını söylediğin açıkladı. Polis, soruşturma amaçlı zanlıların tutuklandığını ifade etti. Zanlıların suçlamaları kabul etmediğini ifade eden polis, 11 kişiden ifade alacaklarını söyledi. Polis, ifade alınacak kişi sayısının artabileceğine vurgu yaparak, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.