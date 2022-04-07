‘Yükseliş önlenmeli’

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi, Türkiye’nin askerî teçhizattaki yükselişini engellemek maksadıyla uluslararası toplum nezdinde propaganda için yasama ve yürütme arasında eşgüdüm konusunu ele aldı. Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) elindeki Rus menşeli silah sistemlerinin bakımı sorununun da ele alındığı toplantıda söz konusu askerî teçhizatın Ukrayna’ya gönderilmesi meselesi de tartışıldı.

Haravgi’ye göre toplantıya katılan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’e Türkiye’nin askerî teçhizat alanındaki yükselişinin “Avrupa ülkelerinin kendisine teknik bilgi sağlaması ile gerçekleştiği”, bunun “engellenmesi” için Avrupalı ortaklarının “bilgilendirilmesi” için başka ülkelerle işbirliği yapılıp yapılmadığı soruldu. Petridis de yanıtında Yunanistan ile işbirliği yaptıklarını ve Rum yönetimi açısından mümkün olan en iyi çözümü aradıklarını söyledi.

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı, DİSİ Milletvekili Haris Yeorgiadis ise toplantı amacının, “Türkiye’nin askerî teçhizat alanındaki yükselişini, özellikle diğer ülkelerle işbirliklerini” engellemek için diplomasisiyle “Türkiye’yi değişken, saldırgan ve bölge istikrar ve güvenliğinin altını oyan bir ülke olarak göstermek” olduğunu söyledi. Yeorgiadis, “üçüncü ülke parlamentolarıyla temas ederek Türkiye’nin, askerî gücüne dayanarak üstün güç haline gelmesini zorlaştırmalıyız” diye ekledi.

ELAM adına konuşan Hristos Hristu, İspanya, Almanya, İtalya ve İngiltere’nin teknik bilgi ve yedek parça sağlayarak, Türkiye’nin silah sistemi üretmesine yardımcı olduğunu iddia ederek, Rum yönetiminin, AB’nin Türkiye’ye silah ambargosu uygulaması için eyleme geçmesi gerektiğini savundu.

DİKO adına konuşan Hristiana Erotokritu “Avrupa ülkelerinin, Avrupa devletlerinin Türkiye ile askerî malzeme alışverişinin sınırlandırılmasını emreden 2019 Avrupa Komisyonu kararının uygulanmasını ve güncellenmesini sağlamamız gerek” dedi.