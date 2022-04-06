‘Bonzai bana ait’

Yeşilyurt'ta gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde Tawana Entheny Chigwedere’nin kullanımındaki araçta Sentetik Cannabinoid türü (Bonzai) uyuşturucu bulundu.

Tawana Entheny Chigwedere ile araçta yolcu olarak bulunan Muchaneta Rakacı gözaltına alındı. Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada konuşan zanlı Tawana, arkadaşı Muchaneta’nın suçsuz olduğunu iddia etti ve uyuşturucuyla alakası olmadığını öne sürdü. Zanlı, “Uyuşturucu bana ait” dedi.

Sarma sigara da bulundu

Soruşturmayı yapan Polis, 1 Nisan 2022 tarihinde saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt'ta zanlının kullanımında bulunan HY844 plakalı salon araçta yapılan aramada bir gram ağırlığında 9 adet beyaz kâğıt içerisinde sarılı vaziyette Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ve 1 adet sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis araç sürücüsü Tawana Entheny Chıgwedere ve araçta yolcu olarak bulunan Muchaneta Rakacı’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlıların ifade verdiğini, bazı beyanlarda bulunduklarını söyledi. Polis, zanlıların beyanlarının araştırılacağını belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Tawana Entheny Chigwedere uyuşturucunun kendisinin olduğunu Muchaneta Rakacı ile bağlantısı olmadığını söyledi. Zanlı Rakacı da uyuşturucu bağlantısı olmadığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkemeye zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.