167 çocuk öldü

Ukrayna-Rusya savaşında 42'nci gün geride kaldı. Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 42 günde

167 çocuğun öldüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik açıklanacak yeni yaptırımların, savaş suçlarıyla orantılı olması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 927 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı aktarıldı.

Bucha Kasabı

Bu arada Bucha'daki sivil katliamı dünyanın bir gündemi olmaya devam ediyor. Batılı yayın organları Bucha'daki operasyonlarını yöneten kişinin kimliğini Yarbay Azatbek Omurbekov olarak açıklayarak, onu "Bucha Kasabı" olarak tanımladı. Omurbekov, yüzlerce Ukraynalı sivilin tecavüz, yağma ve cinayetini organize etmekle suçlanıyor.

Yarbay Azatbek Omurbekov’un geçen hafta geri çekilmelerine kadar Kremlin güçleri tarafından işgal edilen Ukrayna'nın başkenti Kiev'in eteklerinde bulunan Bucha kasabasının işgalinde yer alan 64. Ayrı Motorlu Tüfek Tugayı'nın komutanı olduğu öğrenildi.

Bununla birlikte, Rus kuvvetlerinin geri çekilmeden önce Bucha'da gerçekleştirdiği iddia edilen sivil katliamların korkunç görüntüleri son günlerde küresel bir tepkiye yol açtı ve Batılı ülkeleri onlarca Moskova diplomatını sınır dışı etmeye ve Rusya’dan kömür ithalatı yasağı da dahil olmak üzere başka yaptırımlar önermeye sevk etti.

Zelenskiy: Ukraynalılara işkence yapıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'ya yönelik yaptırımların Bucha kentindeki savaş suçları ile orantılı olması gerektiğini söyledi.

Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin hazırlandığına dikkati çeken Zelenski, Rus ordusunun Bucha'da Ukraynalılara işkence ettiğini belirtti.

Rusya iddiaları reddetti

Rusya ise iddiaları reddetti ve sivillerin görüntülerinin Ukraynalıların kendileri tarafından sahnelenen 'bir sahtekârlık' olduğunu iddia etti.



Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022, 09:45