Tüp gaza 30 TL zam geldi

Tüp gaza 30 liralık zam yapıldı. Artışla birlikte tüp gaz fiyatları 200 TL’den 230 TL’ye yükseldi. Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre tüp gaz 230 TL oldu. Tüp gazın eski satış fiyatı 200 TL’ydi. Buna göre tüp gaza 30 TL zam yapılmış oldu. Zam gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

