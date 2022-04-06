Akıl sağlığı araştırılacak

Lefkoşa’da bir otelin balkonundaki anten ve vericileri, ambarı kundaklayan, bir şahsa ait sırt çantasını çalan Dursun Tolga Aygün tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 4 Nisan 2022 tarihinde saat 09.15 sıralarında Kumsal bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin balkon kısmına monte edilmiş 2 adet vericinin, 1 adet uydu anteninin, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet halının üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiğini söyledi.

Polis, kundaklanan ambar içerisinde bulunan eşyalara zarar verildiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu kundaklamayı gerçekleştiren zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada olay anında giydiği kıyafetler ve ayakkabıların bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının kundaklama olayının ardından Kızılbaş bölgesinde faaliyet gösteren 20 Temmuz isimli iş yerinin önünde bisikletin üzerinde bulunan İbrahim Kızıl'a ait siyah renk sırt çantasını çaldığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde kundaklama olayının nasıl meydana geldiğini anlattığını ifade etti.

Polis, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirileceğini belirten polis, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.