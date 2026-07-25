Şansını kaybetti

Lefkoşa'daki evinde hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirilen Sudanlı M.S.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Daha önce de benzer suçtan teminata bağlandığı ortaya çıkan zanlı, yeniden çıkarıldığı mahkemede yargılanıncaya kadar 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nün, Lefkoşa'da yaşayan M.S.B.'nin uyuşturucu madde bulundurduğuna ilişkin bilgi aldığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının kaldığı adrese gidildiğini, polis ekiplerini gören M.S.B.'nin kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını belirtti.

Polis memuru; zanlının ikametgahında yapılan aramada yatak odasında yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise 100 ABD Doları, 80 Euro ve 30 Sterlin nakit para bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, M.S.B.'nin uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz'da Gönyeli'de bir şahıstan 10 bin lira karşılığında satın aldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlının soruşturma süresince iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 8 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, M.S.B.'nin yaklaşık bir ay önce de uyuşturucu suçundan tutuklanarak teminata bağlandığını belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının daha önce de benzer suçtan teminata bağlanmış olmasını dikkate alarak, yargılanıncaya kadar 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

