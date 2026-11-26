UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Aktunç, Hamitköy ve Göçmenköy’e yönelik yeni park projelerini açıklayarak mahallelerde sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Aktunç, Hamitköy’de 3 bin 855 metrekarelik mevcut parkın yenileneceğini, Göçmenköy’de ise bin 80 metrekarelik yeni bir mahalle parkı oluşturulacağını belirtti.

Mehmet Aktunç, UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Mimarlar Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette Lefkoşa’nın geleceğine yönelik projelerini meslektaşlarıyla paylaşan Aktunç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla odanın akademisyen üyelerine çiçek takdim ederek günlerini kutladı.

Hamitköy’deki park baştan sona yenilenecek

Hamitköy’de bulunan 3 bin 855 metrekarelik parkı yeniden düzenlemeyi planladıklarını belirten Aktunç, bölge halkının günün farklı saatlerinde yararlanabileceği nitelikli bir kamusal alan oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Parkın mevcut doğal dokusu korunarak yeniden tasarlanacağını kaydeden Aktunç, projede şu düzenlemelerin yer alacağını belirtti:

-Çocukların yaş gruplarına göre oyun alanları oluşturulacak.

-Gölgelikli oturma alanları yapılacak.

-Yürüyüş güzergâhları düzenlenecek.

-Aydınlatma sistemleri yenilenecek.

-Erişilebilirlik ve güvenlik ön planda tutulacak.

Aktunç, çocuklu ailelerden ileri yaştaki bireylere kadar toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarının planlamada dikkate alınacağını söyledi.

Göçmenköy’e yeni mahalle parkı

Göçmenköy’de ise bin 80 metrekarelik bir alanın mahalle parkına dönüştürülmesinin planlandığını açıklayan Aktunç, çocukların oyun oynayabileceği, ailelerin açık havada vakit geçirebileceği ve mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği bir alan oluşturacaklarını kaydetti.

Parkların yalnızca yeşil alan veya çocuk oyun alanı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Aktunç, bu alanların mahalle yaşamının ve sosyal ilişkilerin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.