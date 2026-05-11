‘Birleştirici güç olacağız’

CTP’nin “Yarın İçin Şimdi - Geleceği Birlikte Kuruyoruz” Çalıştayı “Ekonomi ve Maliye Politikaları” oturumlarıyla tamamlandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP’nin yeni döneme ilişkin hazırladığı politika önerileri ve projeler, haziranda düzenlenecek lansmanla kamuoyuyla paylaşılacak.

CTP’nin Dome Hotel’de düzenlediği, ekonomiden kamu yönetimine, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, sosyal politikalardan kurumsal yapıya kadar 16 ana başlık altında çalışma yürüttüğü çalıştayın son oturumunda “Ekonomi ve Maliye Politikaları” konuşuldu.

Katılımcılar, kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, kamu gelir-borç dengesi, kayıt dışılıkla mücadele, vergilendirme, elektronik maliye, tasarruf tedbirleri, kamu yönetimi ve çalışma hayatı gibi değerlendirildi.

Turizm ve ticaret sektörlerinin ele alındığı masalarda ise pazar yapısı ve bağımlılık, maliyet baskıları, ürün çeşitliliği, imaj ve katma değer, Yeşil Hat ve ada içi ekonomik entegrasyon, verimlilik, teknoloji, e-ticaret, haksız rekabet ve yerel ekonomiyle tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konuları tartışıldı.

Ülkenin geleceğini inşa edeceğiz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ekonomi ve Maliye Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, ortak çalışma kültürünün ülkenin geleceğini inşa etmedeki önemine dikkat çekti.

Aylardır süren çalıştaylarda yüzlerce kişinin bir araya geldiğini belirten İncirli, sendikalar, akademisyenler, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin aynı masa etrafında buluşmasının ülkenin geleceği açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Toplumun tüm kesimlerinin ortak akılla hareket etmesinin ülkenin yeniden ayağa kalkmasının temel koşulu olduğunu belirten İncirli, CTP’nin toplumun tüm kesimleriyle birlikte şeffaf ve katılımcı yeni bir yönetim anlayışı ortaya koyduğunu ifade etti.

İncirli, “Bu memleketin ayağa kalkması gerekiyor. Her gün bu memleketin kurtulması gerektiği hissiyle uyanıyoruz.” dedi.

Çalıştay sürecinde ortaya çıkan raporlar ve bilgilerle geleceğe daha güvenle baktıklarını ifade eden İncirli, CTP’nin birleştirici gücüyle ülkenin sahip olduğu insan kaynağı, bilgi birikimi ve ortak akıl sayesinde sorunların çözülebileceğini söyledi.

