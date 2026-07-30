Bonzai içeriyor

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nün aldığı ihbar doğrultusunda düzenlediği operasyonda, Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yapan bir araçta sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu madde emdirilmiş 200 kağıt ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak tutuklanan Ö.Ö. isimli kadın, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak 6 gün tutuklu kaldı.

Mahkemede olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Şener, 25 Temmuz tarihinde zanlı Ö.Ö.'nün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geçerek uyuşturucu madde temin ettikten sonra KKTC'ye döneceği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, alınan istihbarat üzerine ekiplerin harekete geçtiğini ve 26 Temmuz saat 01.20 sıralarında Beyarmudu Sınır Kapısı'nda operasyon düzenlendiğini belirtti.

Şener, zanlının kullandığı aracın sınır kapısından KKTC'ye giriş yaptığı sırada durdurulduğunu ve araçta gerçekleştirilen aramada paket içerisinde toplam 200 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde emdirilmiş kağıdın bulunduğunu ifade etti.

Ele geçirilen maddelerin emare olarak zapt edildiğini kaydeden polis, söz konusu kağıtların içerdiği uyuşturucu maddenin türü ve miktarının kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla analize gönderildiğini, ancak laboratuvar sonuçlarının henüz çıkmadığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınacak ifadeler ve beklenen analiz raporları bulunduğunu ifade ederek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlı Ö.Ö.'nün 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

