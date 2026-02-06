Borçlar kapandı, gelirler arttı

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediyeyi birleşme sürecinde 5,7 milyon TL borç yüküyle devraldıklarını belirterek, “Buna rağmen mali disiplini sağlayarak her yıl bütçe fazlası verdik. Borçlu bir yapıdan güçlü bir Mesarya Belediyesi yarattık.” dedi. Son üç yılın yılsonu bakiyelerini, yaklaşık 19 milyon, 27 milyon ve 79 milyon TL olarak açıklayan Latif, bunu mali disiplinden taviz vermeden gelirleri artırıp giderleri kontrol altında tutarak başardıklarını söyledi. Yaklaşan yerel seçimlerde yeniden aday olduğunu duyuran Latif, anketlerin memnuniyeti yüzde 75’in üzerinde gösterdiğini belirtti.

Değişim Sözde Değil, Hizmette

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Lefkoşa Eziç Restoran’da düzenlediği basın toplantısında üç yıllık icraatlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

“Mesarya’da Değişim Sözde Değil, Hizmette” başlığıyla düzenlenen basın toplantısına Belediye Başkanı Latif’e bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Toplantı, projelerin yer aldığı video gösterimiyle başladı. Ardından Latif, icraatları hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi; soruları yanıtladı.

Hiçbir köyümüzü unutmadık

Latif, 4 tane belediyenin birleşimiyle Mesarya Belediyesi’nin adanın en büyük birleşimi olduğuna dikkat çekerek, yüklerinin epey ağır olduğunu ancak göreve başlarken verdikleri sözü tutarak, hizmette Mesarya’nın hiçbir köyünü unutmadıklarını kaydetti.

Latif, belde genelinde temizlik, çevre düzenlemesi, lambaların yenilenmesi, çardak yapımları, köpek çipletme çalışmaları ve sosyal etkinlikler gibi yürütülen projeleri sıralayarak, bunların yürütülmesi için ekipman ihtiyacına dikkat çekti; bu kapsamda özkaynaklar kullanılarak belediyeye 32 araç kazandırıldığını belirtti.

Üç yıllık mali tablo

Üç yıllık mali tabloyu da paylaşan Latif, 31 Aralık dönem sonu bakiyesinin 2023’te 19 milyon 195 bin TL, 2024’te 27 milyon 79 bin TL ve 2025’te 79 milyon 495 bin TL olduğunu bildirdi. Latif, belediyenin, devralındığı 2023 yılına 5 milyon 785 bin TL borç yüküyle başladığını söyledi. Her yıl bütçe disipliniyle hareket ettiklerini ifade eden Latif, yatırım ve hizmet harcamalarını sürdürdüklerini belirtti.

Mesarya genelinde çalışmalar planlanırken “kaldırım, drenaj ve su hattı tamamlanmadan asfalt dökmenin doğru olmadığı” anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Latif, yol yatırımlarını her zaman altyapıyla birlikte ele aldıklarını söyledi.

Öncelik altyapı, yol güvenliği ve sosyal alanlar

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölge bölge yürütülen çalışmaları paylaşarak İnönü’de önceliğin altyapı, yol güvenliği ve sosyal alanların iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

Latif, Dörtyol’da yağmur suyu drenajı ve kaldırım projeleri kapsamında üç etap halinde drenaj hattı döşendiğini, ana arterler ve ara sokaklardaki kaldırım çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Latif, hayvancılar ve çiftçiler için ova yollarında düzenlemeler yapıldığını, okul binasına ek odalar kazandırıldığını, kadın kursu binası, ilkokul ve polis karakolunda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Korkuteli’nde önceliğin kırsal altyapı ve tarımsal ulaşım olduğunu vurgulayan Latif, düğün alanı, okul yolu ve ana sokaklarda drenaj ve kaldırım çalışmaları yapıldığını, hayvancılar için ova yollarının iyileştirildiğini söyledi.

Birçok bölgede bakım ve onarım yapıldı

Latif, Paşaköy’de Atatürk Caddesi ve Özgür Aker Sokak’ta kaldırım ve drenaj projelerinin hayata geçirildiğini söyledi. Ova yollarında bakım çalışmaları yapıldığını, içme suyu depoları ve hatlarının yenilendiğini belirten Latif, belediye binası, çocuk kulübü ve spor salonunda tadilat gerçekleştirildiğini ifade etti. Türk Mezarlığı ile mevcut mezarlığın çevre düzenlemesinin tamamlandığını kaydeden Latif, okul ve kadın kursu binalarının yenilendiğini, çim sahada bakım ve onarım yapıldığını, ek odalar inşa edildiğini söyledi.

Aslanköy’de yağmur suyu tahliye hattı, asfaltlama ve yama çalışmalarının tamamlandığını belirten Latif, dere yataklarının temizlendiğini ifade etti.

Latif, Turunçlu’da uzun metrajlı çift taraflı kaldırım ve drenaj çalışmalarının gerçekleştirildiğini, ova yollarının düzenlendiğini, dere ıslahları ile cami çevresi düzenlemelerinin yapıldığını söyledi.

Vadili’nin Mesarya bölgesi için önemine dikkat çeken Latif, bölgede 2 bin 825 metre kaldırım ve drenaj çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Akdoğan ve Mezbaha Projesi

Latif, Akdoğan’da Ordu Caddesi başta olmak üzere ana arterlerde drenaj, kaldırım ve bisiklet yolu projelerinin sürdüğünü, içme suyu şebekesi ile arıtma tesisinin tamamen yenilendiğini söyledi. Düğün salonu, çocuk parkı ve otopark alanının çevre düzenlemesiyle modern hale getirildiğini belirtti.

Akdoğan Mezbaha Projesi’nde sona gelindiğini açıklayan Latif, tesisin yaklaşık 3 bin 963 metrekare alan üzerinde yer aldığını, 400 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, gelecek yerel seçimde yeniden aday olduğunu belirtti.

Hakkında yürütülen yargı sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan Latif, sürecin başlangıcı itibarıyla seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak, halkın kendisine güvendiğini kaydetti. Latif, davanın sonuçlanmasının ardından, tüm ayrıntıları halkla paylaşacağını belirtti.