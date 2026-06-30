Boşuna beklemeyin

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaz tatili öncesi son yasama toplantısında hükümet ile muhalefet arasında “istikrar” ve koalisyon içi uyum tartışmaları yaşandı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, koalisyon ortakları arasında dahi ciddi çelişkiler bulunduğunu söyledi. Başbakan Üstel ise “Beklemeyin birbirimize düşeceğimizi, daha yapacağımız icraatlarımız var” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 62’nci madde kapsamında söz alarak hükümeti eleştirdi. İncirli, ülkede ekonomik kriz ve güven bunalımı yaşandığını savunarak, “istikrar” söyleminin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. İncirli, istikrarın ekonomik ve siyasal alanda sağlanması gerektiğini ancak bunun yerine “kötü yönetimde istikrar” oluştuğunu iddia etti.

Yasama sürecinin son dönemde yoğunlaştırıldığını ve komite çalışmalarının zorlandığını ifade eden İncirli, bunun sağlıklı bir yöntem olmadığını belirtti. Koalisyon ortakları arasında dahi ciddi çelişkiler bulunduğunu söyleyen İncirli, hükümetin bu dönemle çelişkilerle anılacağını dile getirdi.

Eleştirilere yanıt verdi

Genel Kurul’da söz alan Başbakan Ünal Üstel ise eleştirilere yanıt verdi. “Abilik” tartışmalarına değinen Üstel, Meclis’in abisi olduklarını ifade etti. Hükümetin istikrar sağladığını ve uzun süreli bir koalisyon olarak görevini sürdürdüğünü belirten Üstel, yapılan çalışmaların ve projelerin ortada olduğunu söyledi.

Üstel, hükümetin icraatlarını ilerleyen günlerde bir kitapçıkta toplayacaklarını ifade ederek, eleştirilere rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini kaydetti. Ekonomiye yönelik desteklere de değinen Üstel, özel sektöre aylık 260 milyon TL destek verildiğini, gençler ve kadınlara yönelik teşviklerin sürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 400 yasanın Meclis’ten geçtiğini ifade eden Üstel, e-devlet yasasının da hayata geçirildiğini söyledi. Üstel, “Beklemeyin birbirimize düşeceğimizi, daha yapacağımız icraatlarımız var” ifadelerini kullandı.

