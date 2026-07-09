Bu da oldu

Suna ERDEN

Casperler isimli organize suç örgütünden olduklarını öne sürerek Lefkoşa-Güzelyurt anayolu Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren bir galericiden tehdit yoluyla 500 bin dolar talep ettikleri iddiasıyla tutuklu bulunan E.G. (29), S.Ş. (32) ve C.K. (31) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, duruşmada soruşturmaya ilişkin dikkat çeken yeni olgular aktarıldı. Polis, üç zanlının Gönyeli'de bir meyhanede bir araya gelerek galericinin ayaklarından vurulması yönünde plan yaptıklarını belirtti. Tehdit edilen galericinin kardeşi olduğu öğrenilen C.K.'nin olayı organize ettiği, diğer iki zanlının ise onun talimatları doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi.

Güneyde yaşayan adamı devreye soktular

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların "ağır bir suç işlemek için gizli ittifak", "şiddet tehdidi" ve "Elektronik Haberleşme Yasası'na aykırı hareket" suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 12 Haziran 2026 tarihinde zanlı C.K.'nin isteği üzerine galerinin videosunun S.Ş. tarafından cep telefonuyla çekildiğini ve E.G.'ye gönderildiğini belirtti. E.G.'nin ise söz konusu videoyu Güney Kıbrıs'ta yaşayan M.G.'ye ilettiğini kaydeden polis, M.G. aracılığıyla video üzerine tehdit içerikli mesajlar yazılarak 13, 16, 19 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde galerici M.Ç.K.'nin kullandığı cep telefonunun WhatsApp uygulamasına gönderildiğini ve bu yolla şiddet tehdidinde bulunulduğunu ifade etti.

Planı meyhanede yaptılar

Polis, yürütülen ileri soruşturmada 16 Haziran 2026 tarihinde Gönyeli'de faaliyet gösteren bir meyhanede buluşan üç zanlının, galerici M.Ç.K.'nin ayaklarından vurularak yaralanması amacıyla M.G.'den talepte bulunduklarının ve bu doğrultuda ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, üç zanlının da KKTC vatandaşı olduğunu ve ülkede daimi ikametgahlarının bulunduğunu ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, E.G. ile S.Ş.'nin 100'er bin lira, C.K.'nin ise 200 bin lira nakit teminat yatırmasına, E.G. ve S.Ş. için ikişer kefilin 800'er bin liralık, C.K. için ise bir kefilin 800 bin liralık kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme; zanlıların davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışlarına da yasak getirdi.