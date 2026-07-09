İhmal tespit edildi

İskele'de geçen pazar günü Sun Rise Apartmanı'nın 12'nci katında çıkan ve yaklaşık 50 kişinin tahliye edilmesine neden olan yangınla ilgili yürütülen polis soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, yangının tedbirsizlik sonucu çıktığının tespit edilmesi üzerine üç şirket direktörü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; 5 Temmuz Pazar günü saat 17.45 sıralarında Sun Rise Apartmanı'nda meydana gelen yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Yapılan inceleme ve elde edilen bulgular sonucunda, yangının tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, şirket direktörleri A.N. (E-52), A.K. (E-46) ve M.Z. (E-48), ihmal ve tedbirsizlikleri sonucu yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Panik yaşanmıştı

Yangın, apartmanın üst katlarında büyük paniğe neden olmuş, yoğun duman nedeniyle bina sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye olmakta güçlük çekmişti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle apartmanda mahsur kalan yaklaşık 50 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken, dumandan etkilenen bazı bina sakinleri olay yerinde görev yapan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilmişti.

Yangına müdahale için İskele, Yeşilköy ve Gazimağusa İtfaiye Şubeleri seferber edilmişti. Çalışmalara iki hidrolik kurtarma aracı, iki arazöz ve iki tanker katılırken, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile özel bir şirkete ait tanker araç da söndürme çalışmalarına destek vermişti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştü.

Öte yandan, yangının ardından apartmanda yangın merdiveni bulunmaması kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, yüksek katlarda yaşayan vatandaşların tahliyesinde yaşanan zorluklar bina güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.



