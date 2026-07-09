Verileri silmeyi denedi

Ercan Havalimanı'nın ana sunucusuna uzaktan erişim sağlayarak sistemdeki verileri belirlenen tarihte silmek üzere virüs yazılımı yüklediği iddiasıyla tutuklanan M.C.E. mahkemeye çıkarıldı. Polis, zararlı yazılımın bilgi işlem personeli tarafından zamanında tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, bu sayede herhangi bir veri kaybı ya da sistem zararının oluşmadığını açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 23 Haziran 2026 tarihinde T&T Havalimanı İşletmeciliği Ltd.'nin Demirhan Polis Karakolu'na başvurarak olayla ilgili şikayette bulunduğunu söyledi.

Polis, yapılan şikayette Ercan Havalimanı sisteminin bağlı bulunduğu ana sunucuya 22 Haziran 2026 tarihinde saat 23.20 sıralarında uzaktan erişim sağlandığının ve sistem verilerinin 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00'de silinmesini sağlayacak bir virüs yazılımının yüklendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Zararlı yazılımın bilgi işlem personeli tarafından fark edilerek durdurulduğunu ifade eden polis, herhangi bir veri kaybı yaşanmadığını ve ana sunucuda hasar oluşmadığını kaydetti.

Polis, olayın ardından iş yerinden istifa eden bilgi işlem sorumlusu M.C.E.’den şüphelenildiğini ve şirket yetkililerinin konunun araştırılması talebiyle polise başvurduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında Ercan Havalimanı'ndaki sunucuları kuran şirketten temin edilen log kayıtlarının incelendiğini belirten polis, söz konusu kayıtlar sayesinde zararlı yazılımın yüklendiği tarih ve saatlerde ana sunucuya hangi şirket üzerinden bağlantı yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, ilgili şirketten alınan log kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini, ayrıca Ercan Havalimanı'nın ana sunucularına farklı zararlı yazılımların yüklenip yüklenmediğinin de araştırılacağını belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

