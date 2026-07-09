İkisi de cezaevinde

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturuculu kağıtlarla yakalanan M.H.A. (E-24) ile S.S. (E-23) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 26 Haziran tarihinde M.H.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Göçmenköy’de bulunan zanlının ikametgahında mahkeme emriyle arama yaptığını belirtti. Polis, yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan farklı ebatlarda 4 adet yeşil renkli kağıt parçasının bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Polis, M.H.A.’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını, akabinde yapılan sorgulamada S.S.’nin de meseleyle bağlantısının tespit edildiğini ifade etti.

Bunun üzerine S.S.’nin Küçük Kaymaklı’daki ikametgahında da mahkeme emriyle arama gerçekleştirildiğini söyleyen polis, burada da sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan farklı ebatlarda 3 adet yeşil renkli kağıt parçasının bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru; her iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini ve ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayarak uyuşturucu madde emdirilmiş A4 kağıdı satın aldıklarını itiraf ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis; zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre zarfında gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlı S.S.’nin benzer suçtan askıda davası olduğunu ile M.H.A.’nın da benzer suçtan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.