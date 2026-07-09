Yabancılar da memnun

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı'nda bazı meyve ve sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, kirazın kilosu geçen haftaya göre gerileyerek 250 liradan satışa sunuldu. Asma yaprağının 800 lira ile tezgâhların en pahalı ürünü olduğu pazarda, çilek 400, lüks kiraz 350, nar ve vişne 300, domates 60, patates 50, karpuz ise kilosu 25-30 liradan alıcı buldu. Fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu belirten vatandaşlar, özellikle meyvede yaşanan düşüşün sevindirici olduğunu ifade ederken, esnaf ise sıcak havaların ürün kayıplarını artırması nedeniyle maliyetlerin yüksek seyrettiğini söyledi.

Ne dediler…?

Celil Akarpınar (Esnaf)

“Satışlar geçen haftaya göre daha iyidir. Yaz geldikçe fiyatlar düşüyor ancak vatandaşlar yine de kısıtlı harcamalar yapıyor. Havalar çok ısındığı için meyveler ve sebzeler çürümeye başlıyor ve çürüyen ürünler de maliyeti yükseltiyor.”

Tayfun İşçi

“Fiyatlar marketlere göre daha iyi görünüyor. Meyve fiyatları geçtiğimiz hafta da aynıydı. Buranın tek farkı ürünlerin marketlere göre daha taze olmasıdır. Pazar yerinde fiyatı en şaşırtıcı ürün fiyatı 150 lira ile limondur. Ben kendim ihtiyaçlarımı alabiliyorum ancak alamayan çok insan vardır. Devletin manavlardan ziyade kasaplara el atması gerekiyor. Rum tarafında bizdeki fiyatın yarısına et satıldığını duyuyoruz ve buna bir el atılması gerekiyor.”

Mustafa Kılıç

“Biraz kiraz, biber ve domates aldım. Fiyatlar genellikle normal görünse de meyve fiyatları pahalıdır. Fiyatı en yüksek ürünler meyvelerdir. Yüksek fiyatlı ürünleri almayı tercih etmiyoruz. Yüksek fiyatlarla ilgili beklentimiz düşmesi ve herkesin rahat rahat alışveriş yapabilmesini sağlamalarıdır.”

Sunal Güneyli

“Pazardan ananas, muz, karpuz gibi ürünler aldım. Fiyatlar uygun ama daha da uygun olabilir. Tüketiciye daha cazip fiyatlarla satış yapılabilmesi için üretimin arttırılması gerekiyor. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürünler mevsimi olmasına rağmen salatalık ve domatestir. Ben geçen hafta Türkiye’deydim ve orada meyve ve sebze fiyatları çok ucuzken bizde iki üç katı fiyatlara satılıyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz herkesin evine rahatlıkla meyve ve sebze götürebilmesi için çalışılmasıdır.”

Mustafa Candemir

“Pazardan meyve ve sebze ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Mantar, kavun, karpuz, patates aldık. Fiyatlar konusunda ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Üretici kaça satarsa satsın alın terinin karşılığını hiçbir zaman alamaz. Tüketici de alım gücünü kaybettikçe alamıyor. Bunun dengelenmesi lazım.”

Mehmet Kötüce

“İhtiyaçlarımızı almaya geldik ancak zamana göre fiyatlar çok yüksek. Pazar yerinde salatalık 100 liradan satılıyor. Burada denetim olmaması nedeniyle fiyatlar aldı başını gidiyor. Bize henüz artış vermeden elektriğe yüzde 25, marketlerde yüzde yüz artış oldu. Fiyatı en yüksek ürün 100 lira ile salatalıktır. Türkiye’de 30 lira olan kiraz burada 300 liradır. Beklentimiz denetimlerin yapılması ve piyasadaki bu yüksek rakamların düşürülmesini sağlamalarıdır.”

Sibel Karamustafalar

“Pazardan patlıcan, patates, semizotu ve daha birçok ürün aldım. Fiyatlar geçen haftaya göre daha uygun görünüyor. Pazarda fiyatı en ilginç ürün kiradır. Her tezgahta farklı fiyattır. Bazen fiyatı yüksek olduğu için fiyatının düşmesini beklediğimiz ürünler oluyor. Asma yaprağı almak istedim ancak 800 liraya da almak istemiyorum. Pazarcılar da vatandaşlar da bu durumdan rahatsız ve yetkililerden bu konuda bir çözüm üretilmesini istiyoruz.”

Pazarda fiyatlar şöyleydi:

Asma yaprağı: 800 TL

Çilek: 400 TL

Lüks kiraz: 350 TL

Nar: 300 TL

Vişne: 300 TL

Bamya: 270 TL

Kiraz: 250 TL

Üzüm: 250 TL

Can erik: 250 TL

Sarı fasulye: 250 TL

Börülce: 200 TL

Kayısı: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Şeftali: 200 TL

Kivi: 200 TL

Armut: 200 TL

Taze fasulye: 200 TL

Mantar: 150 TL

Limon: 150 TL

Acı Biber: 150 TL