Şebeke çökertildi

Suna ERDEN

Girne'de, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gerçekte herhangi bir yatırım faaliyeti yürütülmediği halde sahte olarak oluşturulan bir panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiği tespit edildi.

Polisin soruşturmasına göre; zanlılar, çeşitli kişileri yatırım yapmaya ikna ederek sisteme para yatırmalarını sağladı.

Yatırılan paraların sahtekarlıkla temin edildiği ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunulduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, 1 Ocak ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerle toplam 550 bin 553 dolar tutarındaki suç gelirinin aklandığı tespit edildi.

Operasyonda tutuklanan B.M.Z., A.H., Y.A., M.E., M.E.Ş., H.İ., A.M.F., A.D., Z.K., Ö.K., D.K., Ö.K., M.K., M.G., A.B., B.B., H.T., M.A. ve M.K. dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mali Suçlarla Mücadele Amirliği'nde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Biri işveren 19 tutuklu

Polis, 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.35 sıralarında Şehit Metin Gönyeli Sokak'ta bulunan ve M.G. tarafından bir apartmanın iki ayrı dairesinde kurulan iş yerlerinde saat 11.35 ile 16.20 arasında arama yapıldığını söyledi. Aramalarda M.G. ile iş yerinde çalışan 18 zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, iş yerinde gerçekte herhangi bir yatırım faaliyeti yürütülmediği halde sahte olarak oluşturulan bir panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterildiğini, kişilerin yatırım yapmalarının sağlandığını, yatırılan paraların ise sahtekarlıkla temin edilerek bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçunun işlendiğini kaydetti.

İlk incelemelerde çok sayıda kişinin mağdur edildiğinin belirlendiğini aktaran polis, suçta kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlarda yapılan ilk kontrollerde, 1 Ocak ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 550 bin 553 dolar tutarında işlem gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Polis, aramalarda bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonunun emare olarak alındığını belirten polis, incelenmesi gereken çok sayıda dijital materyal, kamera görüntüsü ve alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek soruşturma kapsamında zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.