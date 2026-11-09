Bugün törenle uğurlanacak

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden, iş insanı ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal hayatını kaybetti. Erdal’ın vefatı, ailesi, sevenleri ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

GAÜ Rektörlüğü de Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, Erdal’ın Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olduğu belirtilerek, mücahit kimliğiyle yurt savunmasına, girişimci kimliğiyle de ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağladığı vurgulandı.

GAÜ’de Memduh Erdal için 9 bugün saat 12.00’de Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek.

Memduh Erdal’ın cenazesi aynı gün Karaoğlanoğlu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Üstel’den taziye mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Memduh Erdal’ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdal’ın UBP’nin kurucu üyelerinden ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın dava arkadaşlarından olduğunu belirten Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal Birlik Partisi’nin kurucu üyelerinden, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın dava arkadaşlarından ve iş dünyamızın önde gelen isimlerinden Memduh Erdal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kıbrıs Türk halkının siyasi mücadelesine ve ülkemizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayan, uluslararası alanda kazandığı başarı ödülleriyle de ülkemizin gururu olan Memduh Erdal’ı daima saygı ve minnetle anacağız.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve UBP camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Memduh Erdal kimdir?

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde 20 Mart 1935 tarihinde doğan Memduh Erdal, iş hayatına 1952 yılında kendi şirketi Memduh Erdal Co. Ltd.’yi kurarak başladı. Uzun yıllar Kıbrıs Kredi Bankası’nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik görevlerinde bulunan Erdal, 1987 yılından itibaren Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yaptı.

İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra eğitim alanındaki katkılarıyla da tanınan Erdal, 1992 yılında Washington D.C. Southeastern University tarafından onursal doktora unvanına layık görüldü.

Lefkoşa Belediye Başkanlığına bir dönem vekâlet eden ve 16 yıl boyunca belediye encümen üyeliği yapan Erdal, çeşitli uluslararası kuruluşlardan aldığı ödül ve nişanlarla da tanınıyordu. Erdal, evli ve 2 çocuk babasıydı.

