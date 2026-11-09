Tümüne el konuldu

Larnaka’da 30 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir şahsın aracında yapılan aramada, gümrük vergisi ödenmemiş 40 bin adet sigara ve 54 kilogram sarma tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümrük Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım tarihinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, yüklü miktarda tütün ürünü tespit edildi.

Pera Horyu-Nisou Polis Karakolu’na götürülen araçta yapılan sayımda, her biri 200 sigara içeren 200 karton sigara ile toplam 54 kilogram sarma tütünü bulundu. Söz konusu ürünler emare olarak alındı.



Sigara paketlerinde bandrol ve sağlık uyarısı yok

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen sigara paketlerinin üzerinde Rumca ve Türkçe sağlık uyarılarının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca paketlerde güvenlik bandrolü ve izlenebilirlik kodlarının da yer almadığı tespit edildi.

Yetkililer, ele geçirilen sigara ve tütün ürünlerinin gümrük vergisi ödenmemiş kaçak ürünler olduğunu bildirirken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğünü kaydetti.

