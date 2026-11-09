Zamanı geçti, fiyatı uçtu

Hasan RAJWA

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yaz meyvelerinden çileğin kilosu 800 liradan satışa sunuldu. Mevsimi geride kalan çileğin fiyatı görenleri şaşırttı. Çileği, 400 lira ile acı biber takip etti. Cennet hurması 300 lira, mantar 280 lira, dolmalık biber ise 250 liradan alıcı buldu. Bamya, incir, çeri domates, börülce, kapya biber ve nar 200 liradan satışa sunulurken, armudun fiyatı 180 lira oldu. Elma, ayva, domates, üzüm, nektarin, sarı fasulye, taze fasulye, kivi ve verigo 150 liradan tezgâhlarda yer aldı. Kabak 130 liradan satıldı. Ayşekadın fasulye, mandalina, muz, patlıcan ve salatalık 100 liradan alıcı bulurken, avokado, mango ve ananasın tanesi de 100 lira olarak fiyatlandırıldı. Limon, pancar ve patates 80 lira, soğan ve portakal 70 lira, havuç ise 60 liradan satışa sunuldu. Mevsimi geride kalan çileğin 800 liralık fiyatı pazarda öne çıkarken, vatandaşlar alışverişlerinde bütçelerine uygun ürünleri tercih etti.

Pazarda dünkü fiyatlar:

Çilek: 800 TL

Acı biber: 400 TL

Cennet hurması: 300 TL

Mantar: 280 TL

Dolmalık biber: 250 TL

Bamya: 200 TL

İncir: 200 TL

Çeri domates: 200 TL

Börülce: 200 TL

Kapya biber: 200 TL

Nar: 200 TL

Armut: 180 TL

Sarı fasulye: 150 TL

Kivi: 150 TL

Taze fasulye: 150 TL

Verigo: 150 TL

Elma: 150 TL

Ayva: 150 TL

Domates: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Nektarin: 150 TL

Kabak: 130 TL

Ayşekadın fasulye: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Avokado: 100 TL (adet)

Mango: 100 TL (adet)

Ananas: 100 TL (adet)

Muz: 100 TL

Patlıcan: 100 TL

Salatalık: 100 TL

Limon: 80 TL

Pancar: 80 TL

Patates: 80 TL

Soğan: 70 TL

Portakal: 70 TL

Havuç: 60 TL