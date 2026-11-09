Zamanı geçti, fiyatı uçtu

Hasan RAJWA
Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yaz meyvelerinden çileğin kilosu 800 liradan satışa sunuldu. Mevsimi geride kalan çileğin fiyatı görenleri şaşırttı. Çileği, 400 lira ile acı biber takip etti. Cennet hurması 300 lira, mantar 280 lira, dolmalık biber ise 250 liradan alıcı buldu. Bamya, incir, çeri domates, börülce, kapya biber ve nar 200 liradan satışa sunulurken, armudun fiyatı 180 lira oldu. Elma, ayva, domates, üzüm, nektarin, sarı fasulye, taze fasulye, kivi ve verigo 150 liradan tezgâhlarda yer aldı. Kabak 130 liradan satıldı. Ayşekadın fasulye, mandalina, muz, patlıcan ve salatalık 100 liradan alıcı bulurken, avokado, mango ve ananasın tanesi de 100 lira olarak fiyatlandırıldı. Limon, pancar ve patates 80 lira, soğan ve portakal 70 lira, havuç ise 60 liradan satışa sunuldu. Mevsimi geride kalan çileğin 800 liralık fiyatı pazarda öne çıkarken, vatandaşlar alışverişlerinde bütçelerine uygun ürünleri tercih etti.
Pazarda dünkü fiyatlar:
Çilek: 800 TL
Acı biber: 400 TL
Cennet hurması: 300 TL
Mantar: 280 TL
Dolmalık biber: 250 TL
Bamya: 200 TL
İncir: 200 TL
Çeri domates: 200 TL
Börülce: 200 TL
Kapya biber: 200 TL
Nar: 200 TL
Armut: 180 TL
Sarı fasulye: 150 TL
Kivi: 150 TL
Taze fasulye: 150 TL
Verigo: 150 TL
Elma: 150 TL
Ayva: 150 TL
Domates: 150 TL
Üzüm: 150 TL
Nektarin: 150 TL
Kabak: 130 TL
Ayşekadın fasulye: 100 TL
Mandalina: 100 TL
Avokado: 100 TL (adet)
Mango: 100 TL (adet)
Ananas: 100 TL (adet)
Muz: 100 TL
Patlıcan: 100 TL
Salatalık: 100 TL
Limon: 80 TL
Pancar: 80 TL
Patates: 80 TL
Soğan: 70 TL
Portakal: 70 TL
Havuç: 60 TL
Yüzde 50 - 60. Enflasyon yaşayan KKTCde neyin fiyatı düşebilir ki ? Fiyatların Yükselmemesini Cebimizdeki TL’lerin Erimemesini şayet istiyor isek fahiş Enflasyon belasından Kurtulmalıyız ?
Euro’ya Geçeceğiz ‘ Euro’ya Geçeceğiz diyenlerimiz Neden Sustular acaba ?