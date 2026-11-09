Tamam mı Devam mı?

Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis bugün yeniden bir araya geliyor. Liderlerin görüşmesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Angela Maria Holguin’in huzurunda gerçekleşecek. Görüşmenin ana konularından biri olan yeni geçiş noktaları konusunda uzlaşıya varılması bekleniyor. Ayrıca genişletilmiş Kıbrıs konferansı konusunda tarafların uzlaşıya varması hedefleniyor.

İki haftaya yakın bir süre liderler ve toplum temsilcileri arasında mekik dokuyan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Angela Maria Holguin, bugünkü toplantıdan başarılı bir sonuç elde etmek istiyor. Holguin, güven artırıcı önlem olarak yeni kapıların açılabileceğini belirtirken, mevcut girişimin de başarısız olması halinde ‘çok büyük hasar’ oluşacağını söylüyor.

Müzakereler ön koşulsuz başlamalı

Cyprus Mail’e açıklamalarda bulunan Holguin, adanın iki tarafının herhangi bir ön koşul olmaksızın ciddi müzakerelere başlamasını önerdi.

Holguin; Hristodoulidis ve Erhürman'ın ele alması gereken ilk konunun, on yıla yakın bir süredir devam eden görüşmelerdeki çıkmazı aşmanın olası bir yolu olarak, çözüm sonrası Kıbrıs'ta dönüşümlü başkanlık sisteminin uygulanıp uygulanmaması gerektiği konusundaki çok tartışılan soru olması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafı, müzakereler başlamadan önce dönüşümlü başkanlık sisteminin herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini savunurken, Kıbrıs Rum tarafı ise bu konunun müzakereler sırasında karara bağlanması gerektiği görüşündedir.

Gazetenin sorularını yanıtlayan Holguin “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iyi hazırlık yapmadan beş artı bir toplantısına gitmek istemiyor ve bu yüzden bu seferin farklı olması gerektiğini söyledi, çünkü her kötü toplantının tarafları daha da böldüğüne inanıyor" dedi.

Holguín, Büyük Han’da vatandaşlarla buluştu

Bu arada Holguín, hafta sonu Lefkoşa’daki Büyük Han’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Görüşmede diyalogun geliştirilmesi ve toplumlar arasında ortak alanların oluşturulmasının önemi vurgulandı.