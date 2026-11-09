Polis göz açtırmadı, 29 kişi tutuklandı

KKTC genelinde önceki gece Özel Harekat ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 777,5 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, trafik denetimlerinde bin 171 sürücü rapor edildi. Uyuşturucu operasyonlarında 9, asayiş denetimlerinde 18 kişi tutuklanırken, trafik denetimlerinde bin 171 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı.

Denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda kontroller gerçekleştirildi. Trafikte seyreden araçlar da denetlendi.

Operasyonlarda 777,5 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dedektör köpekler eşliğinde Lefkoşa, Gazimağusa, Metehan Kara Geçiş Kapısı ve Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonlarda yapılan ev, araç ve şahıs aramalarında 600 gram sentetik cannabinoid ile 136,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca tütünle karışık uyuşturucu içerdiğine inanılan sarma sigaralar, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan öğütücüler ve kanunsuz olarak tasarruf edilen el dedektörü bulundu.

Cürümleri Önleme Şube Amirliği ve polis ekiplerinin Gazimağusa ile İskele’de gerçekleştirdiği aramalarda ise 41 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu içerdiğine inanılan 5 adet sarma sigara, 4 adet sigara izmariti, kâğıt parçası ve uyuşturucu kalıntısı bulunduğuna inanılan öğütücü ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 777,5 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi tutuklandı.

Trafikte bin 171 sürücü rapor edildi

Trafik denetimleri kapsamında toplam 6 bin 435 araç sürücüsü kontrol edildi.

Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalar için tehlike yaratan 1171 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 79 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.