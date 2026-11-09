Uygulama başladı

KKTC’de zeytin ve zeytinyağı üretiminde kayıt ve izlenebilirlik dönemi başladı. Yeni uygulamayla ülke genelindeki değirmenlere götürülen tüm zeytinler tartılacak, elde edilen zeytinyağı miktarı da kayıt altına alınacak. Böylece ülkenin gerçek üretim kapasitesinin belirlenmesi ve kayıt dışı ürünlerle mücadele edilmesi hedefleniyor.

Esnaf Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) Başkanı Hürrem Tulga, uygulama kapsamında ülke genelindeki 17 değirmene kayıt formlarının dağıtıldığını açıkladı. Zeytin Konseyi üyesi Dr. Med. Vet. Nazım Akçaba ise sistemin hem üretimin gerçek boyutunu ortaya çıkaracağını hem de kaçak ve sahte ürünlerle mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti. Tulga, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası kapsamında oluşturulan Zeytin ve Zeytin Ürünleri Konseyi'nin kararları doğrultusunda yeni kayıt sisteminin hayata geçirildiğini söyledi.

Tulga, üreticilerin değirmene teslim ettiği zeytinlerin tartılacağını, elde edilen yağ miktarının da kayıt altına alınacağını belirterek, işlem sonrasında üreticilere fiş verileceğini kaydetti. Tarım Dairesi'nin de yasa gereği gerekli denetimleri yapacağını ifade etti.

Son yıllarda ülkede zeytin ağacı dikiminin arttığına dikkat çeken Tulga, zeytinciliğin gelişen üretim alanlarından biri haline geldiğini ve rekoltenin de yükseldiğini belirtti.

Güneyden gelen kayıt dışı ürünler yerli üreticiyi zorluyor

Sektörün yüksek enflasyon ve artan üretim maliyetleri nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten Tulga, fiyat rekabetinde geriye düşülmesinin ihracatı da olumsuz etkilediğini söyledi.

Son bir yılda kayıt dışı ticaretin arttığını savunan Tulga, bazı kişilerin fiyat farklılıkları nedeniyle Güney Kıbrıs'tan zeytinyağı temin ederek kayıt dışı satış yaptığını ileri sürdü. Bu durumun yerli üreticilerin ürünlerinin depolarda kalmasına yol açtığını belirtti.

Tulga, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis, Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığını da aktardı.

Gerçek üretim miktarı önemli

Zeytin Konseyi üyesi Dr. Med. Vet. Nazım Akçaba ise ülkedeki gerçek zeytin ve zeytinyağı üretim kapasitesinin bugüne kadar tam olarak ortaya konulamadığını söyledi. Akçaba, Tarım Bakanlığı bünyesinde 2019 yılında oluşturulan 12 kişilik komitenin çalışmaları sonucunda hazırlanan Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası'nın Temmuz 2023'te Meclis'ten geçtiğini anımsattı.

Yasanın uygulanması için gerekli tüzüklerin büyük bölümünün henüz hazırlanmadığını belirten Akçaba, bugüne kadar kayıt tüzüğünün yürürlüğe girdiğini ifade etti.