Bunun filmi yapılır

Ercan Havalimanı’nda gümrüğe beyan edilmeden ülkeye sokulmak istenen 40 kilo sarımsak nedeniyle iki kişi tutuklandı. Türkiye’den gelen A.H. (E-52) ve R.H. (K-46) isimli karı kocanın valizlerinde bulunan sarımsaklar emare alınırken, zanlılara toplam 92 bin TL gümrük cezası kesildi. Cezayı ödemeyi kabul etmeyen çift, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 11 Kasım 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda yapılan kontrollerde, zanlıların valizlerinde gümrüğe beyan edilmemiş 40 kilo sarımsak tespit edildiğini ve söz konusu ürünlerin emare alındığını söyledi.

Polis, zanlılara 92 bin TL gümrük cezası kesildiğini ancak ödemeyi kabul etmediklerini belirtti. Ülkeye 30 günlük turist vizesiyle giriş yapan zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, çiftin 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan A.H., “Sarımsakları akrabalarımız için getirdik, ekeceklerdi” dedi. Mahkeme; zanlıların 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

