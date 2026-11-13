Teminatla serbest kaldılar

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kendilerine laf attığı gerekçesiyle E.K. isimli şahsı sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp ederek ciddi şekilde yaralayan G.M.Ç. ve M.S.E.K. isimli iki zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Suçlarını kabul edip mağdurdan özür dileyen iki zanlı, 30’ar bin TL nakdi teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olgularla ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Verda Atabek, olayın gece yarısı Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Zanlıların kendilerine laf attığı gerekçesiyle E.K.’yi tekmeleyerek ciddi şekilde darp ettiklerini belirten Atabek, olayın mağdurun şikâyeti üzerine polisin bilgisine geldiğini ve iki zanlının tutuklandığını aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, her iki zanlının da öğrenci statüsünde olduğunu ifade ederek uygun teminat talebinde bulundu.

Savcı Doğa Tokay ise zanlıların toplumun huzurunu bozan suçlar işlediğine vurgu yaparak darp olayının ciddiyetine dikkat çekti.

Yargıç Mine G. Serden, olayın ciddiyetini değerlendirerek zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

Mahkeme; G.M.Ç. ve M.S.E.K.’nin 30’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.