Polis peşlerinde

Hasan RAJWA

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Plümer-Exclusive isimli oto galerinin önünde sabaha karşı çıkan yangında iki araç tamamen, üç araç ise kısmen zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu belirtildi. Ayrıca görgü tanıklarının yangından kısa bir süre önce galeri yakınlarında iki kişiyi gördüklerine dair polise bilgi verdikleri kaydedildi.

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Plümer-Exclusive isimli oto galerinin önünde sabaha karşı yangın meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerinde durulan olayda, park halindeki iki araç tamamen, üç araç ise kısmen yanarak zarar gördü.

Polisin açıklamasına göre; 12 Kasım 2026 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen yangının ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyalog’un olay yerinden edindiği bilgilere göre; görgü tanıklarının yangından kısa bir süre önce galeri yakınlarında iki kişiyi gördüklerine dair polise bilgi verdikleri kaydedildi.