‘Üretim tehlikede’

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, mart ayında eylemler sırasında üreticilere verilen sözlerin hâlâ yerine getirilmediğini belirterek, hükümete tepki gösterdi. Küflenen arpalar, düşen et ve süt verimi, artan yem maliyetleri ve ödenmeyen desteklere dikkat çeken Onalt, “Artık açıklama değil, icraat bekliyoruz” dedi.

Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların üretimin sürdürülebilirliğini tehdit edecek noktaya geldiğini savunan Onalt, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi ve Toprak Ürünleri Kurumu’na eleştiriler yöneltti.

Yazılı açıklama yapan Onalt, mart ayında gerçekleştirilen eylemler sırasında hayvancılara verilen sözlerin kasım ayının ortasına gelinmesine rağmen yerine getirilmediğini belirterek, üreticilerin her geçen gün daha ağır ekonomik koşullarla mücadele ettiğini ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı tarafından üreticilere 10 bin ton arpa sözü verildiğini ancak bu desteğin hâlâ sağlanmadığını ileri süren Onalt, Güzelyurt ambarlarında bekletilen arpaların küflendiğini iddia etti.

Yem sıkıntısı yaşayan üreticilere söz konusu arpaların neden zamanında ulaştırılmadığını soran Onalt, küflenen ürünlerin sigorta kapsamına alınması ve sigortadan elde edilecek bedelin nasıl değerlendirileceği konusunda da açıklama istedi.

Hayvancılık Dairesi'nin denetim görevini yeterince yerine getirmediğini savunan Onalt, arpa ve hayvan yemlerinde kullanılan ham maddelerin gerekli kontrollerden geçirilmediğini öne sürdü.

“Et ve süt verimi düştü, üretici kayıp yaşadı”

Denetim eksikliğinin faturasını üreticilerin ödediğini belirten Onalt, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından satılan küflü arpaların hayvanların telef olmasına neden olduğunu iddia etti.

Sorunun yalnızca hayvan kayıplarıyla sınırlı kalmadığını kaydeden Onalt, yem kalitesindeki sorunlar ve denetimsizlik nedeniyle hayvanların et ve süt veriminde de ciddi düşüş yaşandığını savundu.

Üreticilerin ağır ekonomik kayıplara uğradığını belirten Onalt, “Bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.

Doğrudan gelir desteğinde ekim ayında düzenleme yapılacağının ifade edildiğini ancak bugüne kadar somut bir adım atılmadığını ileri süren Onalt, süt fiyatlarında da üreticiyi rahatlatacak herhangi bir iyileştirme yapılmadığını belirtti.

Hayvancılık sektörünün ayakta kalabilmesi için denetimlerin artırılması, yem kalitesinin güvence altına alınması, doğrudan gelir desteğinin yeniden düzenlenmesi ve süt fiyatlarının üretim maliyetleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Onalt, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na sorumluluk alma çağrısında bulundu.