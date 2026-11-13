Henüz 22 yaşındaydı

Gaziveren’de meydana gelen trafik kazasında direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkan araç, bir işletmenin önündeki beton zemine çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan Lefke Avrupa Üniversitesinde eğitim gören 22 yaşındaki sürücü Mervan Güceyü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Ahmet Cihan Açıkbaş ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza, 12 Kasım 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında Gaziveren 1’inci Cadde üzerinde meydana geldi.

Mervan Güceyü yönetimindeki KY 275 plakalı araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun güney kısmından çıktı. Bir işletmenin önündeki beton zemine çarpan araç, takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Kazada ağır yaralanan sürücü Güceyü, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Cihan Açıkbaş ise yaralanarak aynı hastanenin acil servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

