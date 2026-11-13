Tümü cezaevinde

Akıncılar Yolu mevkiinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı yollardan KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmeye hazırlandıkları esnada yakalanan 8 kişi dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar 50 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru; 30 Ekim 2026 tarihinde saat 20.00 ile 21.00 saatleri arasında alınan ihbar üzerine harekete geçildiğini söyledi.

Polis memuru; TVD 641 ve TZJ 439 plakalı araçlarda bulunan K.G.F., I.T.C., M.A., I.D.D., A.A., E.M.F.I.A., Z.A. ve M.K.’nin Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube ekipleri tarafından tespit edildiğini belirtti.

Zanlıların Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla önceden kendi aralarında ittifak kurduklarının iddia edildiğini aktaran polis, zanlılardan I.T.C.’nin çalışmak amacıyla Güney Kıbrıs’a gitmek istediğini, E.M.F.I.A.’nın ise bir haftalığına arkadaşının yanına gideceğini söylediğini kaydetti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 10 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 50 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.