Burnu kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Anıt Çember’de, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Dilfuzakhon Sattarova’ya dikkatsiz sürücünün kullandığı araç çarptı. Kaza sonucu yaralanan 45 yaşındaki kadın Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burun kırığı teşhisi ile tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün saat 07.45 sıralarında Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anıt Çemberine giriş yapıp doğu istikametinde seyreden Ayhan Tanburoğlu, yönetiminde bulundurduğu HD 054 plakalı salon araç ile Fevzi Çakmak Bulvarı girişinde bulunan yaya geçidine geldiğinde dikkatsizliği sonucu karşıdan karşıya geçmekte olan, Dilfuzakhon Sattarova ’ya çarptı. Kazada yaralanan yaya Dilfuzakhon Sattarova, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde burun kırığı ve yüzünde muhtelif yaralanmalardan dolayı müşahede altına alındı. Araç sürücüsü ise polis tarafından tutuklandı.

Şiroya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Girne - Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında şiroya çarpan aracın sürücüsü yaralandı. Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre; kaza 17.40 sıralarında Girne- Tatlısu ana yolunun 17-18 kilometreleri arasında meydana geldi. Recep Tayyip Güneş (E-28), yönetimindeki RE 716 plakalı salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, Esentepe Halk Plajı kavşağına geldiği zaman önünde aynı istikamette seyreden Metehan Akbulut (E-31) yönetimindeki NN 701 plakalı kazıcı yükleyici (şiro) aracın kepçesine çarptı. Kaza sonucu yaralanan RE 716 plakalı aracın sürücüsü Recep Tayyip Güneş, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güneş'in tedavisi burada sürerken polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.