Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede, mevcut başkan Mustafa Özgören görevini Gülcan Güneysu’ya devretti.

Güzelyurt Gençlik Örgütü’nün ilk kadın başkanı olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Güneysu, kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin ve kadınların sesinin daha az duyulduğunu ifade etti.

Güneysu, seçim süreciyle birlikte gençlerin, umudun, değişimin, yeniliğin ve liyakatin sesini Güzelyurt’un sokaklarından ülkenin dört bir yanına taşımak için çalışacaklarını dile getirdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre; yeni yönetim kurulu Ahmet Kısaoğlu, Helin Havva Aslan, Hüseyin Kısaoğlu, Mehmet Direkçi, Melcen Karabenli, Irmak Beydilli ve Şerife Gülderen’den oluştu.

Kongreye, CTP Örgüt Sekreteri Koral Aşam, milletvekilleri ve partili gençler katıldı. Faaliyet raporunun okunmasının ardından başkan ve yeni yönetim kurulu belirlendi.

CTP Örgüt Sekreteri Koral Aşam kongrede yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin temel gücünün örgütlenme olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 31 yıl önce kurulan CTP Gençlik Örgütü’nün bugün ulaştığı noktadan gurur duyduğunu ifade eden Aşam, partinin bugünkü yöneticilerinin önemli bir bölümünün gençlik örgütünden yetiştiğine dikkat çekti.

Gençler örgütün gücüne güç kattı

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de, Güzelyurt’un sürekli göç veren bir bölge olmasına rağmen 2016 yılında yeniden oluşturulan Gençlik Örgütü’nün kısa sürede ilçeye önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Mustafa Özgören ve yönetiminin çalışmaları sayesinde gençlik örgütünün güçlendiğini belirten Gulamkadir, gençlerin partinin tüm etkinliklerinde aktif görev aldığını, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık görevlilerinin eksiksiz tamamlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Gulamkadir, ilçe yönetimi olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını, onların önünü açmaya devam edeceklerini vurguladı.

Barışı, eşitliği ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz

CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros da, Güzelyurt Gençlik Örgütü’nün en genç ilçe örgütlerinden biri olmasına rağmen kısa sürede önemli bir kurumsal hafıza oluşturduğunu söyledi.

Genç yaşta görev alan isimlerin seçim süreçlerini öğrenerek, önemli tecrübeler kazandığını ifade eden Barbaros, bunun örgütün geleceği açısından büyük bir yatırım olduğunu belirtti.

Gençlerin ve kadınların sesi olacağız

CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevini devralan Gülcan Güneysu ise, CTP Güzelyurt İlçesine 17 yaşında adım attığını ve partinin kendisi için bir okul, aile ve yuva olduğunu söyledi.

Güzelyurt Gençlik Örgütü’nün ilk kadın başkanı olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Güneysu, kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin ve kadınların sesinin daha az duyulduğunu ifade etti.

Seçim süreciyle birlikte gençlerin, umudun, değişimin, yeniliğin ve liyakatin sesini Güzelyurt’un sokaklarından ülkenin dört bir yanına taşımak için çalışacaklarını kaydeden Güneysu, ailesine, yol arkadaşlarına, ilçe yönetimine ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Özgören: Umudu büyütmeye devam edeceğiz

Görevini Gülcan Güneysu’ya devreden Mustafa Özgören ise bunun bir veda değil, birlikte yazılan hikâyenin yeni bir sayfası olduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca gençliğin sesini taşımaya, umutlarını büyütmeye ve mücadelesine omuz vermeye çalıştığını belirten Özgören, geriye dönüp baktığında en büyük kazanımın birbirine inanan, dayanışma içinde hareket eden gençler olduğunu ifade etti.