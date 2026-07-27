Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk tarafının çalışmalarını ve istişarelerini tamamladığını belirterek, başlayacak olan sürece hazır olduklarını bildirdi. Erhürman; istişareleri yoğun bir şekilde yürüttüklerini ve dün itibarıyla sonuçlandırdıklarını belirterek, Özel Temsilci Holguin’in ziyareti ile başlayacak olan sürece hazır olduklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Angela Maria Holguin’in bugün saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesi ve daha sonra açıklamalarda bulunması bekleniyor. Holguin, Kıbrıs’a gelişi öncesinde Brüksel ve Ankara’da önemli görüşmelerde bulunmuş, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti.

Suçlama oyununa girilmedi

Guterres’in adamıza ziyareti öncesinde medya üzerinden herhangi bir pozisyon koymaya, suçlama oyunlarına girişmeye kalkışmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman şunları kaydetti:

"Sayın Guterres de, BM yetkilileri de, kamuoyu da, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda ve bugüne kadar yaşanmış olan deneyimlerden hareketle ortaya koyduğumuz yaklaşımlardan haberdar.

Sayın Guterres’in adamıza gelecek olmasının önemli olduğunu, bu ziyaretin Sn. Genel Sekreter’in yürütmekte olduğu çabaların bir devamını teşkil ettiğini ancak bu ziyarete çözüm ya da herhangi bir şeyin başlangıcı veya sonu anlamı yüklenmesinin doğru olmayacağını söyledik.

Sayın Genel Sekreter’in yürütmekte olduğu çabalara destek veriyor, iyi niyetle katkı koymaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yakın istişare içerisinde yürütüyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yol göstericimiz halkımızın iradesi olacak ve halkımız, olan, olmayan her şeyle ilgili olarak zamanlı bir biçimde bilgilendirilecek, tüm kesimlerin görüşleri alınarak yola devam edilecektir."

