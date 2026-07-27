Zarara yol açtı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Pınarbaşı'nda bir ikametgahın avlusunda bulunan kerpiçten yapılmış yardımcı evlerde, köpeklere kemik kaynatıldığı sırada çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Polisin verdiği bilgiye göre; yangın dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir ikametgahın avlusunda bulunan kerpiçten mamul yardımcı evlerin içerisinde, ocak üzerinde köpeklere kemik kaynatıldığı sırada, ocağın yanında bulunan karton ve tahta parçaları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler yardımcı yapının içerisine yayılarak yangına dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın nedeniyle yardımcı ev içerisinde bulunan çeşitli eşyalar tamamen yanarken, yapının tavan mertekleri de zarar gördü.

Yangında ayrıca 3 adet ağaç kesme motoru, 2 adet matkap ile çeşitli mutfak malzemeleri de kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

İki bölgede daha yangın çıktı

Öte yandan Minareliköy'de arazi, Gazimağusa'da ambar yangını çıktı.

Minareliköy'de futbol sahasının kuzeybatısındaki arazide çıkan yangında yaklaşık iki dönümlük alan zarar gördü.

Polisin verdiği bilgiye göre; dün saat 14.45 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangında, yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, 4 zeytin ağacı, bir turunç ağacı, plastik yeraltı drenaj boruları ile bir su sayacı yanarak zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri ile çevre halkının müdahalesi sonucu söndürüldü.

Gazimağusa'da bir ambar içerisinde çıkan yangında beyaz eşyalar ve çeşitli malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Polisin açıklamasına göre; dün saat 08.45 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangında, ambar içerisinde bulunan 3 çamaşır makinesi, 2 bulaşık makinesi, 14 su sayacı, hidrofor, 8 elektrik prizi, 250 kilogramlık sıcak su kazanı ile motosiklet yanarak zarar gördü.