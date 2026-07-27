Polisi görünce morali bozuldu

Lefke'ye bağlı Yeşilyurt köyünde, serada yetiştirdiği 5 kök hintkeneviri bitkisinin bakımını yaparken suçüstü yakalanan N.A. (E-46)mahkemeye çıkarıldı.

"Hintkeneviri ziraatı" ve "uyuşturucu madde tasarrufu" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, operasyonun 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.40 sıralarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, zanlının Yeşilyurt'ta bir sera içerisinde yetiştirdiği boyları 150 ile 180 santimetre arasında değişen toplam 5 kök hintkeneviri bitkisini sularken ve bakımını yaparken, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, aynı gün ziraat uzmanı tarafından yapılan incelemenin ardından söz konusu 5 kök bitkinin emare olarak alındığını, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, ele geçirilen bitkilerin analize gönderileceğini, olayla ilgili alınacak ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

