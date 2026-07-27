Fiyatlar dengesiz

Lefkoşa'da kurulan açık pazarda haftalardır 200 liradan satılan çileğin fiyatı 400 liraya yükselirken, kiraz 200 liradan alıcı bekledi. Pazara alışveriş için gelen vatandaşların kiraza yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Pazarda taze fasulye ile bamya 300 liradan, börülce ise 250 liradan satışa sunuldu. Nar da 300 liradan alıcı beklerken, Ayşe kadın fasulye ile kivi 250 liradan satıldı. Şeftali, nektarin, armut, kiraz, kayısı ve eriğin kilosu 200 lira olurken limon, karnabahar, acı biber, acur ve elma ile molehiya bağı 150 liradan satışa sunuldu. Domates, soğan ve beyaz lahananın kilogramı 60 lira, patates ile portakalın kilogramı 50 lira, süt mısırının adedi 50 lira, karpuzun kilogramı ve babutsanın adedi ise 30 liradan satışa sunuldu.
Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:
Asma yaprağı: 800 TL
Çilek: 400 TL
Taze fasulye: 300 TL
Bamya: 300 TL
Nar: 300 TL
Ayşe kadın fasulye: 250 TL
Börülce: 250 TL
Kivi: 250 TL
Şeftali: 200 TL
Nektarin: 200 TL
Armut: 200 TL
Kiraz: 200 TL
Kayısı: 200 TL
Erik: 200 TL
Mantar: 180 TL
Limon: 150 TL
Karnabahar: 150 TL
Acı biber: 150 TL
Acur: 150 TL
Molehiya: 150 TL (bağ)
Elma: 150 TL
Kabak: 100 TL
Dolmalık biber: 100 TL
Mango: 100 TL (adet)
Ananas: 100 TL (adet)
Mor soğan: 90 TL
Muz: 80 TL
Patlıcan: 80 TL
Havuç: 70 TL
Kavun: 70 TL
Avokado: 70 TL (adet)
Domates: 60 TL
Soğan: 60 TL
Beyaz lahana: 60 TL
Patates: 50 TL
Portakal: 50 TL
Süt Mısırı: 50 TL (adet)
Karpuz: 30 TL
Babutsa: 30 TL (adet)
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