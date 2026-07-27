Fiyatlar dengesiz

Lefkoşa'da kurulan açık pazarda haftalardır 200 liradan satılan çileğin fiyatı 400 liraya yükselirken, kiraz 200 liradan alıcı bekledi. Pazara alışveriş için gelen vatandaşların kiraza yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Pazarda taze fasulye ile bamya 300 liradan, börülce ise 250 liradan satışa sunuldu. Nar da 300 liradan alıcı beklerken, Ayşe kadın fasulye ile kivi 250 liradan satıldı. Şeftali, nektarin, armut, kiraz, kayısı ve eriğin kilosu 200 lira olurken limon, karnabahar, acı biber, acur ve elma ile molehiya bağı 150 liradan satışa sunuldu. Domates, soğan ve beyaz lahananın kilogramı 60 lira, patates ile portakalın kilogramı 50 lira, süt mısırının adedi 50 lira, karpuzun kilogramı ve babutsanın adedi ise 30 liradan satışa sunuldu.

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

Asma yaprağı: 800 TL

Çilek: 400 TL

Taze fasulye: 300 TL

Bamya: 300 TL

Nar: 300 TL

Ayşe kadın fasulye: 250 TL

Börülce: 250 TL

Kivi: 250 TL

Şeftali: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Armut: 200 TL

Kiraz: 200 TL

Kayısı: 200 TL

Erik: 200 TL

Mantar: 180 TL

Limon: 150 TL

Karnabahar: 150 TL

Acı biber: 150 TL

Acur: 150 TL

Molehiya: 150 TL (bağ)

Elma: 150 TL

Kabak: 100 TL

Dolmalık biber: 100 TL

Mango: 100 TL (adet)

Ananas: 100 TL (adet)

Mor soğan: 90 TL

Muz: 80 TL

Patlıcan: 80 TL

Havuç: 70 TL

Kavun: 70 TL

Avokado: 70 TL (adet)

Domates: 60 TL

Soğan: 60 TL

Beyaz lahana: 60 TL

Patates: 50 TL

Portakal: 50 TL

Süt Mısırı: 50 TL (adet)

Karpuz: 30 TL

Babutsa: 30 TL (adet)

