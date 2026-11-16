Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 43’üncü yıl dönümü, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kapsamında ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Başkent Lefkoşa’da gerçekleştirilen resmigeçit törenine halk yoğun ilgi gösterirken, devlet ve askeri yetkililer de törende hazır bulundu.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmigeçit törenine , Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkân, siyasi parti, muharip dernekler ile diğer dernek, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Türkiye’den gelen siyasi parti temsilcileri ve heyetler de yer aldı.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından tören birlikleri denetlendi ve Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından halkın bayramı kutlandı.

Mesaj teatisinin ardından Lefke ve Erenköy’den getirilen bayraklar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edildi.

Tören, TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği’nin konserinin ardından resmigeçitle sona erdi.

Lefkoşa’da Şehitler Anıtı ve Atatürk Anıtı ve Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı önünde de törenler gerçekleştirildi.

İlçelerde de tören düzenlendi

KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İskele, Değirmenlik, Güzelyurt ve Geçitkale’de de törenler düzenlendi. Çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla gerçekleştirilen kutlamalarda öğrenciler de şiirler okudu.