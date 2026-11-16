Uğur KAPTANOĞLU

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Lefkoşa’daki resmigeçit töreninin ardından Girne’de devam etti. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, saat 15.30’da Girne Kordonboyu’ndaki Atatürk Anıtı önünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriyi izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, uçuş saatinden önce Girne Limanı ve Kordonboyu’na akın etti. Liman çevresinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar Türk Yıldızları’nın gökyüzündeki akrobatik hareketlerini ilgiyle takip etti. Gökyüzünde sergilenen etkileyici manevralar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.